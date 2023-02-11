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Великобритания может передать Украине ракеты Harpoon или Storm Shadows, - СМИ

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гарпун,harpoon
Дискуссии о передаче дальнобойных ракет Украине проходят в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание The Times.

"Риши Сунак пообещал направить Украине больше военной помощи после визита президента Зеленского в Великобританию на этой неделе. Сейчас продолжаются дискуссии о том, должны ли они включать противокорабельные ракеты Harpoon или Storm Shadows класса воздух-поверхность", - говорится в сообщении.

В то же время, источники в украинской обороне подтвердили изданию, что Киев будет готов использовать ракеты для удара по оккупированному РФ полуострову Крым после предупреждения Зеленского о том, что оружие большой дальности западных союзников должно использоваться для нанесения ударов "вглубь оккупированных территорий".

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Украина нуждается в дальнобойном оружии, чтобы продолжать уничтожать российские склады с боеприпасами, которые оккупанты пытаются отодвинуть от линии фронта.

"Мы хотим дать украинцам что-то, что может ударить по цели на расстоянии более 100 километров, но с не такой большой дальностью, чтобы наносить удары по России", - отмечает эксперт RUSI Сиддхарт Каушал.

Напомним, дальность противокорабельных ракет Harpoon – до 240 км, крылатых ракет Storm Shadow – более 560 км. Их можно запускать из наземных пусковых установок.

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Топ комментарии

  • Остап Покотило
    Британія МОЖЕ передати Україні ракети

    Ріші Сунак ПООБІЦЯВ направити Україні більше військової допомоги

    Обіцянка-цяцянка, а.... далі самі знаєте

    Всі щось обіцяють та обіцяють, а дорогий час спливає
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    Storm Shadow взагалі жесть - 600 км дальні дачі пуйла під загрозою
  • Valentina Krupko 42405046
    ці всі обіцянки можуть закінчитись нічим як і обіцянки нідерландів надати нам F-16 ,новітні танки Леопард-2. Обіцяли, обіцяли, а як прийшло до виконання то й відмовили. Тепер збирають по Європі металобрухт у вигляді Леопард-1 і то обіцяють до літа 2023, а можливо і до кінця року. Обнімали, цілували Зеленськог, кидали чепчики в повітря,а вийшов пшик. так сталось і з Торнадо і невідомо коли прибудуть Абрамси. Тільки брати литовці, латиші і естонці віддають останнє, навіть поляки і ті тормозять. Велике НАТО-це колос на глиняних ногах. нема ні волі ні озброєння ні запасів *********** і сцикуни до того ж. остання подія з прольотом рашистської ракети над Румунією яскраве підтвердження цього. а де результати розслідування по ракеті в Польщі, все затерли?
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