Пограничники разбили под Бахмутом четыре группы российских штурмовиков общим количеством до 40 человек. ФОТО

В окрестностях Бахмута враг постоянно пытается использовать плотную застройку частного сектора для скрытого перемещения или укрытия.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

На днях 4 группы пехоты противника, численностью до 10 боевиков каждая, пытались незаметно приблизиться для штурма позиций Сил обороны Украины. Этот маневр заметили аэроразведчики Госпогранслужбы, а минометчики-пограничники уничтожили 2 группы вражеской пехоты. Остальные захватчики отошли.

"Россияне пытались укрыться между частными домами и перегруппироваться для новой попытки штурма. "Воздушные глаза" защитников Украины не позволили их вражеским планам осуществиться. Минометчики Госпогранслужбы и артиллеристы Нацгвардии точными выстрелами добили остатки штурмовых групп противника", - говорится в сообщении.

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