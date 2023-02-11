Россия сохранила оборонно-промышленную базу, но производство идет медленно из-за санкций, - Пентагон
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Россия сохранила свою оборонно-промышленную базу, но производство вооружений идет медленно из-за санкций.
Об этом сказала помощница министра обороны США Селеста Валландер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По ее словам, россияне производят системы вооружений более медленными темпами и с использованием меньшего количества технологий из-за санкций.
Она отметила, что РФ также использовала своих партнеров, чтобы заполнить пробелы, в частности, приобрела беспилотники у Ирана для атаки Украины.
"Россия продолжает развертывать довольно значительные военно-воздушные силы. Итак, это смешанная картина", — сказала Валландер.