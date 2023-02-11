ВСУ продолжают удерживать под контролем Бахмут. Принимаем меры по стабилизации линии фронта вокруг города, - Залужный

ВСУ продолжают удерживать Бахмут под контролем.

Об этом в Telegram-канале сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 11 февраля, Залужный провел переговоры с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"Мы также обсудили ход боевых действий. Наиболее напряженная ситуация сегодня на Донецком направлении, здесь противник совершает ежедневно до 50 атак. Упорные бои продолжаются в районе Угледара и Марьинки. Мы надежно держим оборону. На некоторых участках фронта нам удалось восстановить ранее утраченные позиции и закрепиться там. Несмотря на постоянное давление врага, мы продолжаем удерживать под контролем Бахмут и принимаем меры по стабилизации линии фронта вокруг этого города.

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Залог успеха на поле боя – эффективное огневое поражение, требующее соответствующего количества вооружения и боеприпасов.

Поблагодарил генерала Милли за понимание потребностей Сил обороны для отпора российской вооруженной агрессии, значительный персональный вклад в приближение нашей Победы и непоколебимую поддержку Украины", - рассказал Залужный.