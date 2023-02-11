После победы Украины необходима деколонизация РФ, - Данилов

Разговор о демонтаже России следует начинать как можно быстрее - деколонизация РФ является единственным предохранителем от ее имперских посягательств.

Об этом написал в своей статье секретарь Совбеза и обороны Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия – это лоскутное колониальное образование, которое скреплено кровавыми тропами геноцидов, репрессий, массовых убийств и порабощения. Но штыков, на которых сидит кремль, становится меньше, а разрушительная энергия недовольства Россией увеличивается. Серьезный разговор о том, как осуществить безопасный демонтаж России – на времени. Чем скорее он начнется, тем быстрее и безболезненнее пройдет весь процесс", - отметил секретарь СНБО.

По его мнению, именно распад России, исчезновение ее как целостного субъекта истории и политики может стать предохранителем имперских и постимперских посягательств РФ и обеспечить неповторение любым способом ее попыток окончательно решить "украинский вопрос".

Данилов подчеркнул, что Россия – это не только проблема Украины, это проблема, которая расползлась гангреной, угрожая всему миру.

"Россия с ее автократическим режимом, ресурсной экономикой и новофашистской идеологией опять не смогла сдать цивилизационный экзамен, оставшись территорией сплошного насилия и зла, угрозой Украине и миру. Гарантии безопасности – десубъективизация России как государственного образования, деколонизация территорий", – отметил он.

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После военной победы Украины, предупреждает Данилов, необходима внутренняя деколонизация самой России. Это, по его мнению, должна быть комплексная, продуманная работа, включающая ряд тематических треков: проработка возможных сценариев внутренней деструкции РФ; проведение консультаций и разработка планов по минимизации рисков неконтролируемого распространения ядерного, биологического, химического и другого оружия массового поражения; разработка политической стратегии взаимодействия с новыми политическими территориальными образованиями; экономическая модель взаимодействия с учетом потенциала и возможностей потенциальных новых торговых субъектов; налаживание контактов и подготовка руководящих кадров национальных и региональных республик; развитие сети поддержки гражданского общества; создание и популяризация медиаресурсов для поддержки антиколониальных движений внутри РФ; отработка системы люстрации, розыска и выдачи украинским и международным правоохранительным структурам военных преступников, государственных изменников и коллаборантов; внедрение механизма возмещения Украине со стороны бывшей России нанесенного войной ущерба.

По его словам, Украина должна приучать мир к мнению, что Россия не может сохраниться в тех пределах и в том состоянии, в котором она сейчас существует.

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"По-настоящему масштабные идеи, как правило, сначала вызывают недоверие и скепсис, критику с разных сторон, отторжение и неприятие; но постепенно, если быть последовательными и настойчивыми в продвижении собственной позиции, этап эмоционального отторжения сменяется этапом рационального анализа, впоследствии – этапом принятия как новой реальности, планирования и реализации", – считает секретарь СНБО.

Если для безопасности человечества необходимо создать прецедент, то он должен быть создан. Если нужно найти новые нестандартные подходы и инструменты, то это будет сделано, утверждает Данилов.