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Россия использует морские надводные дроны, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море, - Залужный

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залужний
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, во время которого поделился беспокойством в связи с использованием Россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море.

Об этом в Telegram-канале сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Проинформировал своего коллегу об итогах последней массированной ракетной атаки врага, подчеркнул значение средств противовоздушной обороны и в очередной раз поблагодарил за их предоставление. Поделился обеспокоенностью в связи с использованием россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море", - рассказал Залужный.

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Топ комментарии

  • Андрей Шумейко 095e88f1
    Всё-таки это был надводный дрон...
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
  • Liya d21d54a3
    "Україна створить флот морських дронів" новина за листопад 2022. Фонд сонцесяйний створив, мегазбір був і що то було у чорній скриньці,хз. Десь з"явився черговий матрас з баблом.
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