Россия использует морские надводные дроны, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море, - Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, во время которого поделился беспокойством в связи с использованием Россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море.