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На юге Украины российские оккупанты взламывают жилье, в том числе крымских татар, и заселяют своих бандитов, - Чубаров

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чубаров
На оккупированной российскими военнослужащими территории Херсонской области захватчики заставляют местных жителей уезжать.

Об этом 11 февраля сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"Информация, поступающая в последние дни из оккупированных российскими варварами районов Херсонской области, свидетельствует о массовых пытках, мародерствах и преследованиях граждан Украины.

Наиболее распространенным видом зверств, совершаемых российскими варварами, являются аресты и закрытия в "подвале" граждан, где от них требуют заявлений о якобы имеющихся у них желаний оформить российское гражданство и получить российский паспорт.

Отказывающихся подвергают физическим пыткам и заставляют переписать на российских оккупантов личную собственность - дом, автомашину и т.п., после чего непокорных выдворяют за пределы оккупированной зоны.

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Так, на днях в поселке Новоалексеевка Генического района российские варвары провели повторные рейды по выявлению и заселению российскими военнослужащими-бандитами домов, хозяева которых были вынуждены эвакуироваться.

При этом, прежде всего, такому "заселению" подвергаются дома граждан, известных своей верностью Украинскому государству.

Так, российские оккупанты в Новоалексеевке взломали двери и заселились в дом семьи Эдема и Гульнары Бекировых: Эдем – бывший узник кремля, Гульнара – член Меджлиса крымскотатарского народа. Семья Бекировых ранее была эвакуирована из оккупированной Новоалексеевки", - рассказал Чубаров.

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Топ комментарии

  • Volodymyr Volodymyr 3a645568
    Герман Аксьом

    @eternalrailway

    ·

    https://twitter.com/eternalrailway/status/1624357823155957761 6 год

    Не піде російський народ війною проти нас! Зеленський знає, він же з росіянами 20 років в квн грав і кіно знімав. Людина року, *****.

    скільки жертв, скільки крові можна було уникнути, якби ця паскуда відстрілювала, що взагалі відбувається і готувалась до війни, а не дивилась росіянам в очі і забила болт на оборону Півночі і Півдня.

  • Colt
    Может, стрельнуть по оккупантам хотя бы из-за угла из рогатки ?
  • 5 копійок
    Недарма ж мовчить як риба апльод що він робив в Омані і на чийому літаку повертався звідти.
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