В комитете Бундестага по обороне призвали разрешить Польше и Словакии передать Украине восточногерманские МиГ-29

Немецкое правительство должно разрешить передачу Украине истребителей МиГ, которые были проданы в другие страны Европы после воссоединения Германии.

Об этом депутат немецкого Бундестага, член комитета по обороне Маркус Фабер 9 февраля заявил в комментарии Guildhall.

Накануне Мюнхенской конференции по безопасности он обратился к представителями посольства Украины в Германии и другим официальным лицам с предложением обсудить прежде всего варианты обеспечения украинской армии самолетами F-16 и МиГ-29 для защиты от российской агрессии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"Обе модели не стоят на вооружении у Люфтваффе. Поэтому первая задача, стоящая перед Германией, – дать разрешение на передачу Украине МиГ-29, которые есть у других стран", — заявил он.



Депутат отметил, что после объединения Германии советские истребители были проданы Польше и Словакии. Поэтому при принятии решения o передаче Украине МиГ им также необходимо получить одобрение Берлина.



"Моя позиция – мы должны дать это разрешение", – подытожил Фабер.



10 февраля исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите Евросоюза 9 февраля в Брюсселе (Бельгия) сделал официальный запрос к словацкому правительству на поставку самолетов. Поэтому власти Словакии могут начать официальные переговоры с Еврокомиссией по отправке истребителей МиГ-29 в Украину.

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