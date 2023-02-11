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В комитете Бундестага по обороне призвали разрешить Польше и Словакии передать Украине восточногерманские МиГ-29

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літак,словаччина,міг-29
Немецкое правительство должно разрешить передачу Украине истребителей МиГ, которые были проданы в другие страны Европы после воссоединения Германии.

Об этом депутат немецкого Бундестага, член комитета по обороне Маркус Фабер 9 февраля заявил в комментарии Guildhall.
Накануне Мюнхенской конференции по безопасности он обратился к представителями посольства Украины в Германии и другим официальным лицам с предложением обсудить прежде всего варианты обеспечения украинской армии самолетами F-16 и МиГ-29 для защиты от российской агрессии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Обе модели не стоят на вооружении у Люфтваффе. Поэтому первая задача, стоящая перед Германией, – дать разрешение на передачу Украине МиГ-29, которые есть у других стран", — заявил он.

Депутат отметил, что после объединения Германии советские истребители были проданы Польше и Словакии. Поэтому при принятии решения o передаче Украине МиГ им также необходимо получить одобрение Берлина.

"Моя позиция – мы должны дать это разрешение", – подытожил Фабер.

10 февраля исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите Евросоюза 9 февраля в Брюсселе (Бельгия) сделал официальный запрос к словацкому правительству на поставку самолетов. Поэтому власти Словакии могут начать официальные переговоры с Еврокомиссией по отправке истребителей МиГ-29 в Украину.

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Топ комментарии

  • Дмитрий Анатольевич 1ca80f53
    То хай ще у кацапів дозволу спитають, як у виробників.
  • Fedor Fedorov bd4348cc
    Яке відношення зараз має Німеччина до літаків, які ПРОДАЛА, тобто повноправними господарями їх є Польща та Словаччина? Де логіка? Нічого не розумію.
  • Semen Vysochan
    Для чайников - Это полная модернизация Daimler-Benz: MiG-29G (German) (9-12G)/MiG-29GT (German Trainer) (9-51G) - модернизированные в соответствии со стандартами НАТО МиГ-29 (9-12А) и МиГ-29УБ (9-51) ВВС Германии. Доработано по лицензии. Нужно разрешение Германии.
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