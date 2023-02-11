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Воины-ремонтники ВСУ учатся обслуживать танки Challenger 2 в Великобритании, - Минобороны

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Навыки и знания, полученные в Британии ремонтниками ВСУ и экипажами танков, позволят эффективно использовать бронетехнику.

Об этом рассказал командующий Силами логистики Вооруженных Сил Украины генерал-майор Олег Гуляк, передает Цензор.НЕТ.

Воины-ремонтники Сил логистики Вооруженных Сил Украины совместно с экипажами танков усиленно проходят обучение в Великобритании по освоению, обслуживанию и ремонту танков Challenger 2.

Обретение этих знаний и навыков военнослужащими ремонтных подразделений обеспечит эффективное использование нового вооружения при выполнении боевых задач.

Осваиваем вооружение государств-партнеров, чтобы эффективнее уничтожать российских захватчиков. Приближаем Победу и Мир вместе!" - заявил он.

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Топ комментарии

  • віктор федорович 31ee1569
    Скільки раз в тебе ламався процесор, у якому мільярд транзисторів і скільки раз ламався телевізор, у якому десять ламп?
  • Wedan Von
    Вчора знову бачив вживу Лепардів -- не в зоопарку, а на автобані -- ...тай Пантеру вже везуть кудись нах Остен.
    Пантера -- то ващє! -- кино і німці... ...файні киці...*)
  • Bob Fayn
    таке кажуть---
    - У місті Маріуполь Донецької області російські загарбники організували ремонт своєї військової техніки, яку спеціально було виведено з ладу російськими військовослужбовцями, щоб не брати участь у бойових діях,пише прес-служба Генштабу ЗСУ
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