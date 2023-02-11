Воины-ремонтники ВСУ учатся обслуживать танки Challenger 2 в Великобритании, - Минобороны
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Навыки и знания, полученные в Британии ремонтниками ВСУ и экипажами танков, позволят эффективно использовать бронетехнику.
Об этом рассказал командующий Силами логистики Вооруженных Сил Украины генерал-майор Олег Гуляк, передает Цензор.НЕТ.
Воины-ремонтники Сил логистики Вооруженных Сил Украины совместно с экипажами танков усиленно проходят обучение в Великобритании по освоению, обслуживанию и ремонту танков Challenger 2.
Обретение этих знаний и навыков военнослужащими ремонтных подразделений обеспечит эффективное использование нового вооружения при выполнении боевых задач.
Осваиваем вооружение государств-партнеров, чтобы эффективнее уничтожать российских захватчиков. Приближаем Победу и Мир вместе!" - заявил он.