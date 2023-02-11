СБУ, налоговая, таможня и полиция: Данилов анонсировал большую чистку в госорганах
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Данилов упомянул о решениях СНБО, которые анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, и добавил, что вскоре пройдут новые чистки в органах.
"Что касается решений СНБО, анонсированных президентом. Если кто-то думает, что это была одноразовая акция, связанная с таможней и другими органами, то они ошибаются...", - подчеркнул секретарь СНБО.
По его словам, если кто-то считает, что может брать взятки и мешать работе бизнеса, то они будут отстранены от исполнения обязанностей.
"И это касается всех органов, которые этим занимались - СБУ, налоговики, таможенники, полицейские и все остальные. Будут все органы чистыми от тех людей, которые пятнят нашу страну", - подчеркнул Данилов.