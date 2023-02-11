Зеленский утвердил Клименко и Малюка в составе СНБО
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Президент Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №73/2023 опубликован на сайте Главы государства.
Согласно тексту документа, в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны введен министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Также в персональном составе СНБО утвержден глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.
Кроме того, президент постановил прекратить членство в составе СНБО Дениса Монастырского.
Указ вступает в силу со дня опубликования.