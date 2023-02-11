В Киеве и трех областях завтра не будут отключать свет
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В Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях в воскресенье, 12 февраля, не будут отключать свет.
Об этом ДТЭК сообщает в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"На следующий день "Укрэнерго" не предоставлял ограничения потребления электроэнергии. Это позволяет завтра не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.
Однако при перегрузке сетей могут быть ограничения в соответствии со стабилизационными графиками.