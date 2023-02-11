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Для государственного переворота в Молдове подготовлен спецотряд кадыровцев, - Данилов

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РФ планирует провести переворот в Молдове и отправила в Турцию чеченских "спасателей", после чего они могут оказаться в Кишиневе

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Еспресо.

"Давайте не говорить, что у Молдовы ничего не произошло. Там сейчас происходит смена руководства страны, максимально усиливается силовой блок", - сказал он.

Кроме того, Данилов также рассказал, что украинская разведка предупредила Молдову, что РФ в ближайшее время хочет там провести так называемый государственный переворот. Россия хочет, чтобы там еще раз "зажглось", чтобы там была точка напряжения, на которую будут обращать максимальное внимание.

Кроме того, те отбросы, которые были 24-25-26 февраля в составе так называемой "чеченской группировки" на нашей территории, сейчас уже находятся в Турции и работают там "спасателями". Мы сейчас внимательно отслеживаем, чтобы не произошло так, что эти "спасатели" окажутся в Кишиневе. Мы знаем их фамилии и имена. У них была личная задача с 24 февраля", - добавил Данилов.

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Топ комментарии

  • Юрий Петров 33876dd3
    Данілов тепер став замісником Арєстовіча. На пів ставки
  • ZoV KobZona
    Учитывая количество овец в Молдове, кадыровским овцейобам там будет чем заняться.
  • Мирон Левицький 97d5f3f1
    Боже мій і ця людина на такій високій посаді, повна деградація.
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