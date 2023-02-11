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Большое наступление России уже началось, но у Кремля с ним большие проблемы, - Данилов

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олексій,данілов
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что "большое наступление" России уже началось, однако оно происходит не так, как оккупанты себе представляли, потому что украинские защитники его мощно отбивают.

Об этом Данилов сказал в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

"С большим наступлением у них большие проблемы. Мы видим на сегодняшний день, что то, что они запланировали, то, что они уже начали свое наступление, они просто не говорят, что они его начали. Наши войска его уже мощно отражают. Это наступление, которое они планировали, оно уже постепенно идет, но это не то наступление, на которое они рассчитывали", – сказал секретарь СНБО.

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  • Йцу Кенг 07b0c614
    Сергей Лысый @SergejLysyj1 https://twitter.com/SergejLysyj1/status/1624493883798298628 46 мин
    Чехи предлагали Украине купить патроны 7,62 по 7 центов, наши скоты из МО купили по 1,7$. Скоро это будет во всех европейских СМИ. Что с ***** Резников?
  • Alex Sav 8157c114
    ганс хрістіан данілов казочка про пу..
    коли ж він заткнеться??????????????????????????????
    брови черное густие
    речи длинние пустие
    нету толку от него
    мудака болтливого
  • Алекс Скела
    Ета много ходов очка путіна!
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