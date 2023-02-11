Большое наступление России уже началось, но у Кремля с ним большие проблемы, - Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что "большое наступление" России уже началось, однако оно происходит не так, как оккупанты себе представляли, потому что украинские защитники его мощно отбивают.

Об этом Данилов сказал в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

"С большим наступлением у них большие проблемы. Мы видим на сегодняшний день, что то, что они запланировали, то, что они уже начали свое наступление, они просто не говорят, что они его начали. Наши войска его уже мощно отражают. Это наступление, которое они планировали, оно уже постепенно идет, но это не то наступление, на которое они рассчитывали", – сказал секретарь СНБО.

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