Новости

Зеленский образовал военную администрацию в Чернигове

7 89334
зеленський
Президент Украины Владимир Зеленский создал Черниговскую городскую военную администрацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис президента.

Согласно указу создается Черниговская городская военная администрация Черниговского района Черниговской области.

Президент поручил Генштабу ВСУ и Черниговской ОВА осуществить мероприятия, связанные с образованием военной администрации.

Указ датирован 7 февраля 2023 года. Распоряжения о назначении начальника военной администрации пока нет.

Читайте также: Зеленский предлагает ВР расширить полномочия глав военных администраций в Харьковской и Херсонской областях

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • 18c49ed2
    А главами в ВГА будут снова такие воры, предатели и коррупционеры, как в Херсоне?
  • Юрій Вінгорськи
    ну тут вже як єрмак скаже
    буде щось з двох
    або такий самий
    або ще гірший...
  • 18c49ed2
    Да там все такие же. Что друзья предателя Портнова - Смирнов и Тартаров. Что ОПЗЖист Шурма. Что помощник Тадеева Ермак. Метки негде ставить.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости