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Россия работает над проектом "Вторая Украина", чтобы принудить нас к ситуации двух Корей, - Данилов

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олексій,данілов
В России заявили, что готовы к мирным переговорам с Украиной, но без каких-либо предварительных условий и "на основе существующей реальности". Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил такое их предложение.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Что касается предложения этого хлопа из Москвы. Это уже не первый вброс. У них сейчас идет работа над проектом "Вторая Украина", - сказал Данилов.

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По его словам, россияне сегодня реанимируют политтехнологов времен Януковича и уже начинают свою грязную работу на территории Украины, чтобы "принуждать нас к ситуации двух Корей".

"Некоторые деятели, фамилии которых никогда не называются, которые были под личиной ОПЗЖ, а затем заново перекрасились, они сидят сейчас в Монако и это сопровождают. Поверьте, никакой "Второй Украины" не будет", - отметил секретарь СНБО.

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Топ комментарии

  • Олександр Дніпро
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  • kelt kant
    зелене шапіто тестує суспільство на сприйняття пропозицій москалоти щодо погодження з "планом *****", а щоб краще "заходило" електорату, то застосовують терміни "дві Кореі" та інший кацапський шлак... Які нах дві Кореї??? Тоді в Кореї фактично була громадянська війна про-комуністичної північної частини Кореї з антикомуністичною північною Кореєю, а в Україні не було й немає громадянської вйни, Україна з 2014 р. воює з москальськими окупантами та їхніми колаборантами, як відкритими так і замаскованими.
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