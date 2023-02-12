Россия работает над проектом "Вторая Украина", чтобы принудить нас к ситуации двух Корей, - Данилов

В России заявили, что готовы к мирным переговорам с Украиной, но без каких-либо предварительных условий и "на основе существующей реальности". Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил такое их предложение.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Что касается предложения этого хлопа из Москвы. Это уже не первый вброс. У них сейчас идет работа над проектом "Вторая Украина", - сказал Данилов.

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По его словам, россияне сегодня реанимируют политтехнологов времен Януковича и уже начинают свою грязную работу на территории Украины, чтобы "принуждать нас к ситуации двух Корей".

"Некоторые деятели, фамилии которых никогда не называются, которые были под личиной ОПЗЖ, а затем заново перекрасились, они сидят сейчас в Монако и это сопровождают. Поверьте, никакой "Второй Украины" не будет", - отметил секретарь СНБО.