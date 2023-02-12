Мы лишили Россию господства в Черном море, - Резников

Россияне не смогут захватить Одессу и регион. Украинские военные лишили врага владычества в Черном море.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

"Мы лишили РФ господства в Черном море. В частности после успешного применения наших украинских "Нептунов", когда по известному всем адресу крейсер "Москва" пошел ко дну", - отметил чиновник.

В то же время, глава Минобороны указал, что сейчас несут службу противокорабельные комплексы "Гарпун", поэтому подойти с моря в Одессу у оккупантов нет никакого шанса.

По словам Резникова, по суше в России не получилось в прошлый раз. В настоящее время противник отброшен на левый берег Днепра, который сам по себе с разрушенными мостами и переправами является мощным природным защитным барьером.

"Что касается левобережных территорий юга Украины, там группировка врага имеет возможность пополнения и вооружением, и техникой, и людьми, поэтому там, конечно, ситуация более напряженная", - добавил министр.

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