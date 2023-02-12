Американские и канадские самолеты сбили неизвестный объект над Канадой

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо приказал сбить неизвестный объект над воздушным пространством Канады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил в твиттере.

"Я приказал сбить неизвестный объект, нарушивший воздушное пространство Канады над Юконом", – написал Трюдо.

В операции успешно приняли участие американские и канадские самолеты, в том числе F-22.

Он добавил, что разговаривал с президентом США Байденом. Также, по его словам, Вооруженные силы Канады сейчас соберут и проанализируют обломки объекта.

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