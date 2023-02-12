Вера россиян в новое масштабное наступление ослаблена неудачами под Угледаром, - ISW

Российские захватчики готовятся в ближайшие несколько недель ужесточить атаки на востоке Украины. Однако они не имеют необходимых сил для начала широкомасштабной наступательной операции.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

Они отмечают, что российские милблогеры выглядят деморализованными перспективами Кремля осуществить большое наступление и обвиняют чиновников администрации президента РФ в создании недостижимых ожиданий.

"Информация о тактических неудачах оккупантов вокруг Угледара Донецкой области еще больше ослабила веру россиян в то, что их войска способны начать решительную наступательную операцию", - говорится в отчете.

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Как указывают в ISW, один из приближенных к Кремлю милблогеров утверждал, что россиянам не удалось быстро продвинуться в первые дни своего наступления, чтобы захватить Угледар, и что они потеряли инициативу из-за быстрого перебрасывания украинскими силами резервов в этот район.

"Милблогер отреагировал на вирусные кадры, на которых ВСУ уничтожают беспорядочную колонну российских механизированных войск в районе Угледара, предположив, что наступление там завершилось", - отметили специалисты.

В Институте изучения войны добавили, что милблогеры использовали кадры, чтобы раскритикировать российское военное командование за повторение тех же провалов, которые преследовали армию РФ в течение войны против Украины.

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