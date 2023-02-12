Враг наступает на пяти направлениях, отражены атаки в районе 11 населенных пунктов, - Генштаб

Начались триста пятьдесят четвертые сутки российского широкомасштабного вторжения. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на наступательных действиях в Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, враг активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области и Торского, Федоровки, Бахмута, Ивановского, Часов Яра, Первомайского, Победы, Марьинки и Угледара Донецкой области.

"В течение суток противник нанес 12 ракетных ударов, 3 из них - по гражданской инфраструктуре Харькова, и 32 авиационных удара, 6 из которых - с применением БпЛА "Шахед-136". 4 этих дрона сбиты. Также противник совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

В Генштабе предостерегают, что сейчас остается высокой угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

По данным Генштаба, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Вражеским обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Сеньковка Черниговской области; Нововасильевка, Порохонь, Студенок, Стариковое и Волфино на Сумщине и Красное, Глубокое, Синельниково, Волчанск, Фиголовка, Новомлынск и Двухлетняя Харьковская область. Также оккупанты нанесли авиационных ударов возле Гатища и Волчанска.

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На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 районов населенных пунктов. В частности это Гряниковка, Новоегоровка, Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестово Харьковской области и Стельмаховка, Вишневое, Червонопоповка и Серебрянское лесничество Луганской области. Нанес авиационные удары недалеко от Краснопоповки, Жиловки и Диброва Луганской области и Григоровки и Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении из танков, минометов и артиллерии обстреляны районы населенных пунктов Спорное, Берестово, Васюковка, Железнянское, Красная Гора, Парасковеевка, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Курдюмовка, Предтечино, Белая Гора и Залезное. В общей сложности более 25 населенных пунктов.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 25 населенных пунктов, в частности Калиново, Орловка, Северное, Авдеевка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Времовка и Новоселка. Вражеские авиаудары зафиксированы вблизи Авдеевки, Веселого, Невельского и Марьинки.

На Запорожском направлении под огнем были Времовка и Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Магдалиновка и Степногорск Запорожской области. Также враг нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Каменского.

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На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и сам Херсон, а также районы более 30 других населенных пунктов, включая Гавриловку, Милово, Красный Маяк, Новоберислав, Берислав, Бургунку, Приднепровское и Станислав Херсонской области. Враг нанес авиаудар в районе Зимовщика.