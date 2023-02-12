В "Гвардию наступления" подали заявки более 20 тыс. добровольцев, - НГУ

Более 20 тысяч заявок подали добровольцы, желающие вступить в ряды штурмовых бригад "Гвардия наступления".

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель НГУ Руслан Музычук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В общей сложности, уже более 20 тыс. заявок. У нас есть три основных источника, откуда поступают заявки. Наибольшее количество мы получаем через www.storm.mvs.gov.ua, где работает онлайн-анкета. По этому каналу получено более 14 тыс. "Анкет, более 7,5 тыс. из них - это заявки на вступление именно в подразделения Национальной гвардии. Также работают ЦНАПы, "горячие линии", конечно, проводится работа через центры комплектования", - сообщил Музычук.

По его словам, следующий этап – обработка заявок. После этого отобранные кандидаты должны собрать необходимые документы, пройти психологическое тестирование, медицинскую комиссию.

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"Все эти этапы отбора необходимы, поскольку мы формируем именно штурмовые бригады. Туда должны попасть кандидаты с высокой мотивацией, они должны отвечать и другим требованиям для формирования таких подразделений", - подчеркнул спикер НГУ.