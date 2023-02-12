89% украинцев готовы продолжать войну даже после ядерного удара РФ, - опрос

Даже в случае нанесения Россией ядерного удара по Украине, 89% украинцев хотят продолжать борьбу. Такие результаты показал опрос, проведенный коммуникационным агентством thekuskt CNC по заказу Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

Кроме того, для 85% опрошенных возможный отход России к линии фронта на 24 февраля не был бы приемлемым основанием для прекращения огня, ведь большинство считают обязательным возвращение Донбасса и Крыма.

72% украинцев заявили о необходимости долгосрочных поставок оружия с Запада. Около двух третей уверены, что страна никогда не будет в безопасности вне НАТО. 75% опрошенных считают, что без западных гарантий безопасности, Украина никогда не будет в безопасности от России.

Около двух третей опрошенных убеждены, что их страна никогда не будет в безопасности вне НАТО. Очевидное большинство больше доверяет США и НАТО в защите своей страны, чем ЕС.

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