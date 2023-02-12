Поставки самолетов Украине должны быть "общим решением" союзников, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда объяснил, что передача F-16 самолетов через Польшу может стать серьезным вызовом.

Об этом он сообщил в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Дуды, ВВС Польши насчитывают менее 50 самолетов этого типа. Кроме того, боевые самолеты типа F-16 требуют очень серьезного обслуживания, поэтому "недостаточно просто отправить несколько самолетов F-16 для Украины".

Дуда также отметил, что любое решение о поставках самолетов должно быть "общим решением" союзников Украины, а не решением одной страны. Он также подчеркнул, что "в Украину постоянно нужно поставлять оружие... ей нужно вооружение".

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