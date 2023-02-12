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Поставки самолетов Украине должны быть "общим решением" союзников, - Дуда

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f-16,літак
Президент Польши Анджей Дуда объяснил, что передача F-16 самолетов через Польшу может стать серьезным вызовом.

Об этом он сообщил в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Дуды, ВВС Польши насчитывают менее 50 самолетов этого типа. Кроме того, боевые самолеты типа F-16 требуют очень серьезного обслуживания, поэтому "недостаточно просто отправить несколько самолетов F-16 для Украины".

Дуда также отметил, что любое решение о поставках самолетов должно быть "общим решением" союзников Украины, а не решением одной страны. Он также подчеркнул, что "в Украину постоянно нужно поставлять оружие... ей нужно вооружение".

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Топ комментарии

  • Mihail IX
    Байден же сказал каждая страна решает сама. Похоже весь этот цирк с танками был только для того чтобы потроллить немцев.
  • Враг рода человеческого 666
    А самим наважитись сцикотно?
  • Alfa Alpha
    Кстати, Байден летит в Польшу. Я надеюсь, что это произойдёт 24 февраля. А Блинкен сделал очень короткое, но важнейшее заявление: "Мы (США) собираемся поменять номенклатуру поставляемого Украине оружия." Вот так.
    P.S. Шольц объявил о поставке не 14, а аж 80 Леопард-2 уже в марте. (Эту инфу надо перепроверить)
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