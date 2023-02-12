В Украине планируют прекратить выплачивать пенсии тем, кого обвиняют в госизмене и сотрудничестве с оккупантами, - Минсоцполитики

В Минсоцполитики разработали и вынесли на общественное обсуждение проект закона "О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно порядка выплаты пенсий лицам, совершившим преступление против основ национальной безопасности Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

Отмечается, что законопроект разработан с целью прекращения выплаты пенсий лицам, приговоренным к ограничению или лишению свободы за совершение уголовных правонарушений. А именно:

за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (статья 109 Уголовного кодекса Украины);

за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (статья 110 Уголовного кодекса Украины);

за государственную измену (статья 111 Уголовного кодекса Украины);

за коллаборационистскую деятельность (части третья – восьмая статьи 111 Уголовного кодекса Украины) (далее – уголовные правонарушения против национальной безопасности Украины).

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Также в документе отмечается, что уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины являются посягательствами на государственную безопасность, обороноспособность, независимость страны, ее конституционный строй. Без должной уголовно-правовой охраны этих социальных ценностей невозможно функционирование государства как гаранта соблюдения прав человека и его соответствующих институтов.

"Дополнительным средством для комплексности решения этой проблемы предлагается применить прекращение выплаты пенсий лицам, приговоренным к ограничению или лишению свободы за совершение уголовного правонарушения против национальной безопасности Украины. Прекращением пенсионных выплат лицам, осужденным за совершение уголовного правонарушения против национальной безопасности Украины, будет выражаться негативная оценка государством совершенных против нее действий, а также осуждение украинского общества, отстаивающего свою независимость и свободу", – говорится в пояснительной записке.

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