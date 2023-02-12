Ночь на Днепропетровщине была тихой, - облсовет

Прошлой ночью рашисты не обстреливали Днепропетровщину.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"На Днепропетровщине этой ночью было спокойно. Хотя и с сигналами воздушной тревоги, впрочем без вражеских обстрелов и без атак, что бывает крайне редко. Вражеские дроны, которые вчера летели к нам, были сбиты силами ПВО на подлете в Днепропетровскую область. Благодарность нашим защитникам и защитницам за каждую минуту мира и покоя", - отметил он.

Лукашук также напоминает, что, по сообщению компании ДТЭК, свет сегодня в области не будут выключать. Если не произойдет перегрузка сетей, то весь день будем с электроэнергией.

Читайте: В Киеве и трех областях завтра не будут отключать свет