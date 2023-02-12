Общие боевые потери РФ с начала войны – около 137 780 человек (+900 за сутки), 296 самолетов, 3280 танков, 2287 артсистем, 6488 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
12 62841
По состоянию на утро 12 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 137 780 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.02.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 137 780 (+900) человек ликвидировано,
танков - 3 280 (+13) ед,
боевых бронированных машин - 6 488 (+14) ед,
артиллерийских систем - 2 287 (+17) ед,
РСЗО - 465 (+2) ед,
средства ПВО - 234 (+0) ед,
самолетов - 296 (+1) ед,
вертолетов - 286 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 007 (+10),
крылатые ракеты – 857 (+0),
корабли /катера - 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 5 148 (+14) ед,
специальная техника – 215 (+1).
Данные уточняются.