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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 137 780 человек (+900 за сутки), 296 самолетов, 3280 танков, 2287 артсистем, 6488 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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По состоянию на утро 12 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 137 780 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.02.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 137 780 (+900) человек ликвидировано,

танков - 3 280 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 6 488 (+14) ед,

артиллерийских систем - 2 287 (+17) ед,

РСЗО - 465 (+2) ед,

средства ПВО - 234 (+0) ед,

самолетов - 296 (+1) ед,

вертолетов - 286 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 007 (+10),

крылатые ракеты – 857 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5 148 (+14) ед,

специальная техника – 215 (+1).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 137 780 человек (+900 за сутки), 296 самолетов, 3280 танков, 2287 артсистем, 6488 бронированных машин 01

Данные уточняются.

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