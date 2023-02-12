Общие боевые потери РФ с начала войны – около 137 780 человек (+900 за сутки), 296 самолетов, 3280 танков, 2287 артсистем, 6488 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 12 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 137 780 человек.