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Британия может производить оружие в Украине, - The Telegraph

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зеленський,сунак
Британское вооружение и военная техника могут производиться в Украине. Это возможно в соответствии с планами по углублению связей Украины с НАТО. Сейчас ведутся переговоры.

Об этом со ссылкой на источники пишет The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, чиновники британской оборонной промышленности обсуждают подобные планы со своими украинскими коллегами. Любое соглашение будет рассматриваться как значительное укрепление отношений Великобритании с Украиной.

The Telegraph пишет, что британские руководители ездили в Украину для рассмотрения возможности создания совместных предприятий, производящих оружие, в частности артиллерию, и транспортные средства на месте по лицензии.

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Остальные европейские оборонные компании также ведут переговоры с Украиной. При этом британские компании стремятся опередить французских и немецких конкурентов, чтобы поставить Великобританию "на первое место в очереди".

Любое совместное предприятие, вероятно, потребует одобрения премьер-министра Риши Сунака. Ведь Россия неоднократно угрожала Западу местью за снабжение оружием в Украину, и любая поддержка производства может обострить напряженность.

У премьер-министра и в Минобороны Великобритании отказались от комментариев, заявив, что это дело промышленности.

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Отмечается, что если соответствующий договор будет заключен, то это станет первым случаем совместного производства западного вооружения на территории Украины.

В то же время британцы отмечают, что у Украины есть значительный опыт производства оружия.

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Топ комментарии

  • Fjall_Raven
    а хватит ли у британии денег и жизни минимум одного поколения, чтобы оплатить и дождаться подключения к електроснабжению, хотя бы одного будущего предприятия? они об этом там подумали?
  • Валентина Саюн 3d182c14
    Може чи буде? Питання в тому як повелися з Байрактар в оп. В скільки оцінять допомогу Англії для друзів їх.
  • stanis nasvaiko
    Найкраще навпаки - налагодити виробництво української техніки у Британії та інших дружніх країнах.
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