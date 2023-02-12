В оккупированном Мариуполе снова фиксируют рост концентрации вражеских грузовиков, - Андрющенко

В Левобережном районе в оккупированном Мариуполе россияне наращивают количество своих грузовиков из БК.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Снова Левобережный район. Снова здесь растет концентрация военных грузовиков с БК. Похоже, основная концентрация схронов планируется здесь. Действительно, сложнее для поражения. Теоретически. Но очень теоретически ;)", - говорится в сообщении.

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