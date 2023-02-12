Россияне хотят дестабилизировать Одесскую область через вбросы в соцсетях, - ОВА

Противник хочет дестабилизировать ситуацию в Одесской области, делая вбросы в социальных сетях.

Об этом в видеообращении сказал начальник Одесской военной администрации Максим Марченко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Война продолжается и набирает обороты, как на поле боя, так и в информационном пространстве. Противник прилагает невероятные усилия, чтобы дестабилизировать ситуацию в области, распространяя ложную информацию в социальных сетях", - сказал Марченко.

Он отметил, что в последнее время Одесщина подвергается все большим обстрелам.

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"Вместе с тем враг производит более интенсивные действия по всей линии столкновения. Благодаря нашим Вооруженным силам, враг не имеет успеха. Благодаря подразделениям противовоздушной обороны Одесщины наше небо надежно защищено. Но не стоит думать, что Путин не пойдет на что угодно, чтобы попытаться захватить нас, жалеть Одесщину и город Одесса, как кое-кто говорит, оккупанты точно не будут. Недавние ракетные и бомбовые удары только подтверждают это", – добавил глава ОВА.