На войне погиб боевой медик морской пехоты с Кировоградщины Максим Цымбал

Подтвердилась гибель контрактника, боевого медика морской пехоты, жителя Александрии Максима Цымбала. Он погиб 1 апреля 2022 во время выполнения боевого задания в районе села Мирное Запорожской области.

Об этом сообщил городской голова Александрии Сергей Кузьменко, информирует Цензор.НЕТ.

"Недавно длительная экспертиза подтвердила смерть нашего земляка. Уже посмертно за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Указом Президента Украины Максим Цымбал был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени. Пусть светлая память о Герое будет сильнее смерти и навсегда останется в сердцах родных, друзей, коллег, боевых собратьев, всех, кто знал его, любил и чтил. Низко склоняем головы в глубокой скорби. О времени и месте захоронения будет поставлено в известность дополнительно", - говорится в сообщении.

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