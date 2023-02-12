Силы обороны уничтожили 2 лодки, которые готовились для российских ДРГ в дельте Днепра, - ОК "Південь"

Ракетно-артиллерийские подразделения и авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки выполнили более 60 огневых задач в ответ на обстрелы врагом мирных населенных пунктов. Среди прочего поражены две лодки, которые враг готовил для маневрирования ДРГ в дельте Днепра.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сообщила руководитель объединенного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация остается достаточно сложной, но стабильно контролируется силами обороны. Если за прошедшие сутки враг более 55 раз обстреливал мирные населенные пункты, то наши ракетно-артиллерийские подразделения и авиация выполнили в ответ более 60 огневых задач. Есть соответствующие результаты, есть попадание в пункты хранения боеприпасов в Каховке, горюче-смазочных материалов в Олешках, есть уничтожение врагом блокпоста на Левобережье, попадание с поражением и повреждением крупнокалиберной артиллерии врага - это более 5 единиц, данные уточняются, и три единицы техники. Также поражены 2 лодки, которые враг продолжает готовить для маневрирования диверсионно-разведывательных групп в дельте Днепра", – проинформировала Гуменюк.

В то же время она отметила, что враг занимается имитацией активной деятельности, продолжает террористические обстрелы мирного населения. Спикер также заверила, что развертывания сил противника, которые бы двинулись в сторону Херсонщины, не наблюдается. В то же время, есть определенное скопление войск на Запорожском направлении - ситуация там находится в зоне пристального внимания Сил обороны, сказала Гуменюк.

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