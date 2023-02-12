Новости

За последние две недели Россия, вероятно, понесла наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения, - британская разведка

13 87853
бахмут
В среднем за прошедшую неделю количество ликвидированных оккупантов составляло 824 человека в день. Это в четыре раза больше, чем в июне-июле 2022 года.

Об этом говорится в отчете британской разведки, опубликованном в Twitter министерства обороны Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

"Увеличение потерь среди рашистов, вероятно, связано с целым рядом факторов. В частности, с отсутствием обученных военных, координации и ресурсов на фронте. Примером этого является Угледар и Бахмут", - говорится в сообщении.

Читайте: Британия может производить оружие в Украине, - The Telegraph

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • аспм мпри
    Шубы из кринжового ролика росс пропаганды оказались украденными из магазина в Херсоне.
  • Amber
    Рашисти повинні всі здохнути на украінській землі 😠
  • Ярослав Іванович a5a348c4
    кацапи повинні здохнути усі !!! паРаша-мацковія повинна розпастися, окуповані кацапами народи повинні здобути свою свободу і незалежність, а країни сусіди повернути усі свої автентичні землі окуповані кацапами за останні 300-500років !!!





Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости