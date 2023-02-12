За последние две недели Россия, вероятно, понесла наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения, - британская разведка
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В среднем за прошедшую неделю количество ликвидированных оккупантов составляло 824 человека в день. Это в четыре раза больше, чем в июне-июле 2022 года.
Об этом говорится в отчете британской разведки, опубликованном в Twitter министерства обороны Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.
"Увеличение потерь среди рашистов, вероятно, связано с целым рядом факторов. В частности, с отсутствием обученных военных, координации и ресурсов на фронте. Примером этого является Угледар и Бахмут", - говорится в сообщении.