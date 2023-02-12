За последние две недели Россия, вероятно, понесла наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения, - британская разведка

В среднем за прошедшую неделю количество ликвидированных оккупантов составляло 824 человека в день. Это в четыре раза больше, чем в июне-июле 2022 года.