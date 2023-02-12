Резников и Остин поговорили по телефону об артиллерии и ПВО для Украины

Министры обороны США Ллойд Остин и Украины Алексей Резников по телефону обсудили вопросы поставок Западом Киеву артиллерии и средств ПВО.

Об этом сообщили в Пентагоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Резников и Остин определили, что эти вопросы будут приоритетными на заседании Контактной группы по обороне Украины.

"Министр обороны Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Резниковым по поводу приоритетов для обсуждения на заседании Контактной группы по обороне Украины на следующей неделе в Брюсселе, включая противовоздушную оборону и артиллерию", - говорится в сообщении.

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В нем отмечается, что стороны также отметили "важность того, чтобы средства, обещанные UDCG в прошлом месяце, были доставлены на поле боя как можно быстрее".

Резников "представил обновленную информацию о положении дел на местах в Украине", сообщил Пентагон.

В свою очередь, министр обороны Украины сообщил в твиттере, что обсудил с Остином ситуацию на фронте и приоритеты для следующего "Рамштайна".

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Следующая встреча Контактной группы по обороне Украины состоится 14 февраля.

Прошлая встреча в формате "Рамштайн" прошла 20 января.