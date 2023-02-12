Резников и Остин поговорили по телефону об артиллерии и ПВО для Украины
Об этом сообщили в Пентагоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Резников и Остин определили, что эти вопросы будут приоритетными на заседании Контактной группы по обороне Украины.
"Министр обороны Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Резниковым по поводу приоритетов для обсуждения на заседании Контактной группы по обороне Украины на следующей неделе в Брюсселе, включая противовоздушную оборону и артиллерию", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что стороны также отметили "важность того, чтобы средства, обещанные UDCG в прошлом месяце, были доставлены на поле боя как можно быстрее".
Резников "представил обновленную информацию о положении дел на местах в Украине", сообщил Пентагон.
В свою очередь, министр обороны Украины сообщил в твиттере, что обсудил с Остином ситуацию на фронте и приоритеты для следующего "Рамштайна".
Следующая встреча Контактной группы по обороне Украины состоится 14 февраля.
Прошлая встреча в формате "Рамштайн" прошла 20 января.