На Ривненской и Южноукраинской АЭС вынужденное снижение мощностей, - МАГАТЭ

Из-за возобновления обстрела энергетической инфраструктуры были сокращены мощности двух атомных электростанций Украины.

Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ.

"Две из трех действующих украинских АЭС - Ривненская и Южноукраинская - в качестве меры предосторожности снизили выдачу электроэнергии из-за ударов по энергетической инфраструктуре. Из-за нестабильности электросети в результате обстрела также остановился один из блоков хмельницкого реактора", - отмечается в сообщении МАГАТЭ.

Уточняется, что системы ядерной безопасности на Хмельницкой АЭС работали должным образом.

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