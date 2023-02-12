На Ривненской и Южноукраинской АЭС вынужденное снижение мощностей, - МАГАТЭ
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Из-за возобновления обстрела энергетической инфраструктуры были сокращены мощности двух атомных электростанций Украины.
Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ.
"Две из трех действующих украинских АЭС - Ривненская и Южноукраинская - в качестве меры предосторожности снизили выдачу электроэнергии из-за ударов по энергетической инфраструктуре. Из-за нестабильности электросети в результате обстрела также остановился один из блоков хмельницкого реактора", - отмечается в сообщении МАГАТЭ.
Уточняется, что системы ядерной безопасности на Хмельницкой АЭС работали должным образом.