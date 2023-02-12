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На Ривненской и Южноукраинской АЭС вынужденное снижение мощностей, - МАГАТЭ

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аес,рівненська
Из-за возобновления обстрела энергетической инфраструктуры были сокращены мощности двух атомных электростанций Украины.

Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ.

"Две из трех действующих украинских АЭС - Ривненская и Южноукраинская - в качестве меры предосторожности снизили выдачу электроэнергии из-за ударов по энергетической инфраструктуре. Из-за нестабильности электросети в результате обстрела также остановился один из блоков хмельницкого реактора", - отмечается в сообщении МАГАТЭ.

Уточняется, что системы ядерной безопасности на Хмельницкой АЭС работали должным образом.

Читайте: Российская ракетная атака на энергоинфраструктуру Украины привела к остановке одного из блоков Хмельницкой АЭС, – МАГАТЭ

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Топ комментарии

  • Олександр 1d917abc
    Електроенергію від реакторів неможливо передати по вай-фаю. Багато розподільчих підстанцій пошкоджено ракетами. Тобто якщо у твого провайдера чи в тебе обладнання повністю справне, але між вами десь якусь споруду з проміжним світчем було знищено-то інтернету у тебе не буде. Слава нашій ППО, проте усі 100% ракет збити майже неможливо.
  • Victor Stetsenko 8c045647
    Якщо дуже усе спростити АЕС може генерувати електроенергію, але із-за пошкодження руснею ліній і підстанцій, їй немає по чому її передавати.

    Зміна потужності реактора це не так просто і швидко, тому різка не планова зміна потреб у споживанні, чи обрив лінії це вже проблема.
  • Ivan Ivanov 21372363
    думаю, скажуть, щоб не перевантажувати пошкоджену мережу, але й треба ж їм і імпорт яклсь обгрунтувати - от і нагода
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