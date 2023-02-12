С 1 марта начнется индексация пенсий, - Минсоцполитики

Индексация пенсий в Украине состоится с 1 марта, как предусмотрено профильным пенсионным законодательством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минсоцполитики.

Как отмечается, Министерство социальной политики готовит проект решения Правительства, которое будет вынесено на рассмотрение Кабинета Министров в ближайшее время.

"Согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", индексация пенсий должна проводиться ежегодно с 1 марта с учетом уровня инфляции и динамики среднего уровня заработной платы в предыдущие три года. Правительство, как это было ранее обещано премьер-министром и президентом, будет осуществлять индексацию в срок", - говорится в сообщении.

"Социальная поддержка и обеспечение своевременной выплаты пенсий для граждан, несмотря на сложность ситуации в публичных финансах из-за полномасштабной войны, остается приоритетом Правительства", - добавляют в Минсоцполитики.

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