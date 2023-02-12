С 1 марта начнется индексация пенсий, - Минсоцполитики
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минсоцполитики.
Как отмечается, Министерство социальной политики готовит проект решения Правительства, которое будет вынесено на рассмотрение Кабинета Министров в ближайшее время.
"Согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", индексация пенсий должна проводиться ежегодно с 1 марта с учетом уровня инфляции и динамики среднего уровня заработной платы в предыдущие три года. Правительство, как это было ранее обещано премьер-министром и президентом, будет осуществлять индексацию в срок", - говорится в сообщении.
"Социальная поддержка и обеспечение своевременной выплаты пенсий для граждан, несмотря на сложность ситуации в публичных финансах из-за полномасштабной войны, остается приоритетом Правительства", - добавляют в Минсоцполитики.