Россияне привлекают к организации атак "шахедов" иранцев и курдов, - разведка. АУДИО

Российские оккупанты, вероятно, привлекают иностранных наемников для организации атак дронов по территории Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Украинские разведчики смогли перехватить разговор двух захватчиков во время массированной атаки украинской территории дронами-камикадзе 10 февраля.

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"При этом собеседники общаются на диалекте курдского языка с вкраплением слов на фарсе. То есть командование оккупационных войск привлекает к атакам территорией Украины не только иранских инструкторов, обучающих россиян использованию дронов. Этот перехват может свидетельствовать о том, что на стороне рашистов также воюют курдские наемники, имеющие опыт боевого использования "Shahed", говорится в сообщении.

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В разведке уточнили, что во время проведения своих операций в Сирии россияне уже привлекали вооруженные отряды, состоявшие из курдских и афганских наемников.