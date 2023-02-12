Россияне привлекают к организации атак "шахедов" иранцев и курдов, - разведка. АУДИО
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Украинские разведчики смогли перехватить разговор двух захватчиков во время массированной атаки украинской территории дронами-камикадзе 10 февраля.
"При этом собеседники общаются на диалекте курдского языка с вкраплением слов на фарсе. То есть командование оккупационных войск привлекает к атакам территорией Украины не только иранских инструкторов, обучающих россиян использованию дронов. Этот перехват может свидетельствовать о том, что на стороне рашистов также воюют курдские наемники, имеющие опыт боевого использования "Shahed", говорится в сообщении.
В разведке уточнили, что во время проведения своих операций в Сирии россияне уже привлекали вооруженные отряды, состоявшие из курдских и афганских наемников.