Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 200 человек, связанных с Российской Федерацией

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 199 граждан РФ и одного украинца - предателя Юрия Черничука, которого захватчики "назначили" новым "директором" Запорожской АЭС

Об этом говорится в указе президента №75, передает Цензор.НЕТ.

Указ подписан 12 февраля. Контроль за исполнением решения СНБО возложен на секретаря Алексея Данилова. Кроме того, СНБО, СБУ и Кабмин поручили мониторить эффективность персональных санкций, а МИД - проинформировать компетентные органы ЕС и США.

Против попавших в список лиц вводится полный пакет персональных санкций сроком на 50 лет.

Указ вступает в силу уже сегодня.

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