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Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 200 человек, связанных с Российской Федерацией

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 199 граждан РФ и одного украинца - предателя Юрия Черничука, которого захватчики "назначили" новым "директором" Запорожской АЭС

Об этом говорится в указе президента №75, передает Цензор.НЕТ.

Указ подписан 12 февраля. Контроль за исполнением решения СНБО возложен на секретаря Алексея Данилова. Кроме того, СНБО, СБУ и Кабмин поручили мониторить эффективность персональных санкций, а МИД - проинформировать компетентные органы ЕС и США.

Против попавших в список лиц вводится полный пакет персональных санкций сроком на 50 лет.

Указ вступает в силу уже сегодня.

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Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    А Зеленських там немає, які мають кінобізнес?
  • Garry Grant
    Проти дєрьмака і татарова санкції ввели?
  • 5 копійок
    За всю зелену шушару несе відповідальність Найзеленіший. Крапка.
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