Россия может победить, если Украина не получит оружие. Счет идет на недели, - Дуда

Россия может победить Украину, если Запад срочно не поставит Киеву оружие для противостояния агрессору.

Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью газете Le Figaro, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По мнению Дуды, у диктатора РФ нет успехов на фронте, но смерть десятков тысяч павших оккупантов его не остановит. По словам президента Польши, "России плевать на человеческие жизни".

"Да, могут, если Украина не получит помощи очень срочно. У них нет современной военной инфраструктуры, но есть люди! Если в ближайшие недели не отправим в Украину военную технику, Путин может победить. Он может победить и мы не знаем, где он остановится" – ответил Дуда на вопрос, могут ли россияне выиграть войну.

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В то же время польский лидер подчеркнул, что "вопросы территориальных решений могут решать только украинцы, потому что речь идет об их территории".

"Если кто-то хочет отдать территории России в концессию, пусть отдает свою! Давайте будем уважать украинцев, борющихся за свою Родину", – отметил Дуда.

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