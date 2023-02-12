Новости

Пограничники сбили российский Су-25 под Бахмутом. ВИДЕО

30 42949
Пограничники сбили под Бахмутом второй российский самолет за неделю.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Поразить воздушную цель, вероятно штурмовик Су-25, удалось из переносного зенитно-ракетного комплекса иностранного производства. От попадания "птица" задымилась и начала резкое снижение", - говорится в сообщении.

Самолет столкнулся с землей и разбился.

"Вероятно, пилот "демилитаризовался" вместе с самолетом, его катапультирование наши защитники не увидели", - добавили в Генштабе.

Читайте: Пограничники в Бахмуте сбили третий за двое суток самолет россиян, - Цаплиенко

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Sav UA 954bd9a2
  • mrSmith
    Виклали відео, яке випадково зняли.
    Чи ви гадаєте, що за кожним розрахунком ППО, закріплена група операторів з професійними камерами, яки лише чекають нагоди зняти 8К відео знищення чергового кацапа?
  • Вадим Карапіщенко
    Слава Україні!!!
    Героям слава!!!
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости