Пограничники сбили российский Су-25 под Бахмутом. ВИДЕО

Пограничники сбили под Бахмутом второй российский самолет за неделю.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Поразить воздушную цель, вероятно штурмовик Су-25, удалось из переносного зенитно-ракетного комплекса иностранного производства. От попадания "птица" задымилась и начала резкое снижение", - говорится в сообщении.

Самолет столкнулся с землей и разбился.

"Вероятно, пилот "демилитаризовался" вместе с самолетом, его катапультирование наши защитники не увидели", - добавили в Генштабе.

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