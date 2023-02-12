Пограничники сбили российский Су-25 под Бахмутом. ВИДЕО
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Пограничники сбили под Бахмутом второй российский самолет за неделю.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Поразить воздушную цель, вероятно штурмовик Су-25, удалось из переносного зенитно-ракетного комплекса иностранного производства. От попадания "птица" задымилась и начала резкое снижение", - говорится в сообщении.
Самолет столкнулся с землей и разбился.
"Вероятно, пилот "демилитаризовался" вместе с самолетом, его катапультирование наши защитники не увидели", - добавили в Генштабе.