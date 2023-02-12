Если Россия нападет на Польшу, это будет означать нападение на НАТО, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нападение России на Польшу означало бы нападение РФ на НАТО.

Об этом он сказал в интервью газете Le Figaro, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Пожалуйста, не забывайте, что нападение России на Польшу будет нападением России на НАТО. Когда в 2001 году Соединенные Штаты подверглись нападению, все союзники стали на сторону американцев и боролись с террористами. Мы считаем, что если бы произошло нападение на страну НАТО, хотя бы каким он был, ответ был бы сама собой: быстрым и решительным", — ответил Дуда на вопрос, представляет ли он возможную атаку России на Польшу.

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Президент Польши отметил, что его страна сделала все, чтобы вступить в НАТО, "именно для того чтобы получить гарантию из статьи 5 Договора".

"Дело не только в словах. Сегодня с усиленным присутствием НАТО на восточном фланге на нашей земле находится около 10 тысяч американских солдат. Польша расширяет оборонные возможности. Мы покупаем вооружение... Сегодня мы строим общую безопасность, один за всех, все за одного", – сказал Дуда и добавил, что приход военных РФ означает смерть, жестокость, беспощадную борьбу.

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