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Левочкин о намерениях исключить его из оборонного комитета ВР: Инициатива Безуглой – бессмысленна

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Народный депутат группы "Платформа за жизнь и мир" и один из бывших лидеров ОПЗЖ Сергей Левочкин назвал "бессмысленной" инициативу парламентариев исключить его из состава комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Об этом говорится в комментарии его пресс-службы Украинской правде, сообщает Цензор.НЕТ.

"Народный депутат поддерживает все решения комитета, которые без исключения направлены на усиление обороноспособности Украины, и поэтому считает инициативу Марьяны Безуглой бессмысленной. Сергей Лёвочкин относится с уважением и благодарностью за совместную работу ко всем без исключения коллегам по комитету", - заявили в пресс-службе .

Также там напомнили, что Львовочкин не является носителем государственной тайны и потому не участвует в рассмотрении комитетом вопросов, имеющих закрытый характер.

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Напомним, ранее "слуга народа" Марианна Безугла заявила, что вместе с коллегами рассматривает возможность исключить Левочкина из состава комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

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Топ комментарии

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Ота ''рига недобита''! Його місце на нарах, а не в комітетах!
  • Юрій Ан 612fed4e
    Безмозглу теж треба би відключити звідусіль.
  • Олекса Лось
    гнати сацяною ганчіркою...
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