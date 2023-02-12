Журналистам ограничили въезд в Бахмут, - областная власть
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С 13 февраля для работы в Бахмуте журналистам необходимо будет получать специальный разовый пропуск в областной военной администрации. Без него в город не пустят.
Об этом сообщила пресс-служба Донецкой ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Пропуска выдают военные совместно с правоохранителями и Донецкой областной военной администрацией. Для получения пропуска необходимо иметь аккредитацию Вооруженных сил Украины.
Получать пропуск необходимо в Краматорске. Они будут действовать только в течение даты, указанной в них. Пересечь блокпосты в другой день, чем указано в пропуске, невозможно.