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Журналистам ограничили въезд в Бахмут, - областная власть

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бахмут,руйнування
С 13 февраля для работы в Бахмуте журналистам необходимо будет получать специальный разовый пропуск в областной военной администрации. Без него в город не пустят.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Пропуска выдают военные совместно с правоохранителями и Донецкой областной военной администрацией. Для получения пропуска необходимо иметь аккредитацию Вооруженных сил Украины.

Получать пропуск необходимо в Краматорске. Они будут действовать только в течение даты, указанной в них. Пересечь блокпосты в другой день, чем указано в пропуске, невозможно.

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Топ комментарии

  • Сергій Шешеня
    Це зроблено спеціально, щоб воєнкори, такі як Бутусов та інші, не мали змоги висвітлювати події на фронті. І не мали змогу викривати пройоби зеленої влади, коли вони будуть.
  • Сергій Шешеня
    Бутусов проти Зеленського: Коли президент перестане брехати народу?

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  • София Бессарабская
    Чтобы правду не писали.Нада довольствоваться⁷ только теледерьмафоном,где из зелёных мразей пытаются лепить великих вождей и заливают уши елеем, а обстановка на передовой и нужды солдат это пофиг.
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