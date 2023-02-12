Пленные "вагнеровцы": Мы думали, что ВСУ уехали из Украины и придется воевать с поляками и немцами

Бывшие заключенные, завербованные ЧВК "Вагнер", из украинского плена рассказали журналистам, что собирались в Украине "воевать с польскими наемниками".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN.

Телеканал сообщает, что двое "вагнеровцев" попали в плен в конце прошлого года. Один из них до этого отбывал 20-летний срок за непреднамеренное убийство.

"Нас было 90 человек. Шестьдесят человек погибли в первом штурме, были убиты минометным огнем. Несколько человек получили ранения", - вспоминает оккупант свой первый штурм в районе Белогоровки Луганской области.

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По его словам, если одна группа терпит неудачу, то "сразу отправляют вторую, а затем и третью.

Второй рассказывает, что участвовал в штурме под Лисичанском, который длился пять дней, якобы "первые шаги по лесу были тяжелыми из-за заложенных там мин, из десяти ребят семеро погибли сразу".

Они рассказали журналистам о мужчине, который побоялся идти на штурм. Его отвели на 50 метров от базы и вынудили выкопать себе могилу, а затем застрелили.

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По их утверждению, они настолько не имели представления о том, что происходит в Украине, что думали, будто украинская армия покинула страну: "Мы думали, что будем сражаться с поляками и разными наемниками, немцами. Мы не думали, что там остался кто-то из украинской армии. Мы думали, что они уехали из страны".

Также оккупант заявил, что "никто не думал, что ВСУ действительно будут воевать за свою страну, за своих близких", и якобы узнали об этом только на территории Украины.