Украина инициирует рассмотрение в ООН вопроса незаконного удержания и убийства политзаключенных на территории РФ

Смерть украинских граждан в колониях РФ должна получить должную реакцию мирового сообщества. Украина уже отправила письмо в комитет ООН по предотвращению пыток и потребует создания международного трибунала, который осудит высшее военно-политическое руководство РФ.

Об этом в интервью Радио NV заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы направили срочное письмо в комитет ООН по предотвращению пыток. Я сейчас готовлю письмо ко всем другим международным учреждениям, которые должны фиксировать факты незаконного удержания и убийства наших граждан на территории РФ. Происходящее — это нонсенс. Граждане Украины проживали на своей территории законным способом, а эту территорию незаконно аннексировала РФ, и после этого обвиняют граждан Украины по российскому законодательству. С точки зрения международного права это нонсенс", - подчеркнул Лубинец.

Он отметил, что пока нет четкой серьезной реакции со стороны международного сообщества на преступления РФ.

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"Я очень хотел бы (сейчас мы готовим отдельные документы), чтобы это стало отдельным (вопросом. – Ред.) рассмотрения Совета безопасности ООН и Генассамблеи ООН по незаконному удержанию тысяч и десятков тысяч гражданских лиц. С 2014 года РФ это делает и продолжает делать — незаконно держит, арестовывает без доказательств, осуждает, дает какие-то большие сроки, будто обвиняет всех в участии в террористической организации или в шпионаже в пользу Украины на территории РФ. По этому вопросу нужно делать отдельную резолюцию, которая должна стать дополнительным фактом, аргументом продления санкционной политики против РФ, наложения новых санкций на руководителей российского государства, на всех участвующих. И это дополнительный аргумент, чтобы наконец принять решение о создании международного трибунала, который осудит высшее военно-политическое руководство РФ, уже окончательно признав, что во главе стоят террористы", - подчеркнул Лубинец.