Credit Suisse заморозил российских активов более чем на $19 млрд

Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал российские активы более чем на 19 млрд долларов (17,6 млрд швейцарских франков), что составляет треть всех задекларированных российских активов в Швейцарии.

Об этом сообщает газета Sonntags Zeitung, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Из суммы, которую заблокировал банк, только 4,32 млрд принадлежат лицам, ранее включенных швейцарскими властями в санкционный список. Остальные 14,7 млрд долларов относятся к лицам, попавшим под санкции в других государствах. Кроме этого, Credit Suisse заморозил средства российского Центробанка.

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Отмечается, что ранее государственный секретариат экономики Швейцарии сообщил о блокировании российских активов на сумму 8,1 млрд долларов и 15 объектов недвижимости. Блокировка российских активов состоялась в рамках санкций наложенных на РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину.