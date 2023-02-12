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В Мелитополе российские оккупанты устроили судилище над женщиной, задонатившей на ВСУ, - мэр Федоров

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Во временно захваченном Мелитополе судьи, завезенные с РФ, устроили судилище над женщиной, сделавшей донат в поддержку ВСУ.

Об этом в эфире национального телемарафона новостей сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На прошлой неделе оккупанты начали не только забирать в плен, а устраивать настоящее судилище во временно оккупированном Мелитополе. Они завезли туда каких-то судей из РФ, и они начали приговаривать наших жителей к каким-либо заключениям. Например, жительница города задонатила прямо на ВСУ, ее нашли, нашли в смартфоне выписку из банка и отдали ее под "суд", – рассказал он.

Пока неизвестно, какой именно "приговор" вынес так называемый "суд".

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Федоров напомнил, что в городе есть пять пыточных, поэтому людей похищают и пытают. Городской голова советует горожанам при первой же возможности уехать из города.

Топ комментарии

  • Vika Lysenko
    Давно пора ‼️Год оккупации , благодаря предательству режима « ТРОЯНСКИХ ШАКАЛЮГ» ! Разминировавших и открывших «ВОРОТА В Крым» для РАШИСТСКИХ ОККУПАНТОВ‼️Ермак ,баканов -Наумов Верещук и те , кто выполнял преступные приказы , не организовывал терроборону , почему армия ментов и СБУ шников сдались без боя, смылись , бросив граждан на растерзание оккупантов ⁉️
  • буков
    От в той суд має прилетіти.
  • Раиса Резниченко b7333f2c
    Пора звільняти Мелітополь.
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