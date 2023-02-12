Россияне целенаправленно осуществляют экоцид, осушая Каховское водохранилище, - Верещук

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отмечает, что российские захватчики сознательно и целенаправленно осушают Каховское водохранилище.

Об этом Верещук написала в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Экологическая война. Оккупанты осушают Каховское водохранилище. Угроза окружающей среде, водоснабжению и сельскому хозяйству Запорожья и Херсонщины. Оккупанты сознательно и целенаправленно осуществляют экоцид региона, включая временно оккупированные территории.

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Они не смогут удержать захваченные территории. Возможно, стали это осознавать. Поэтому хотят после себя оставить выжженную землю, непригодную для жизни.

Ничего у них не получится. Все может произойти очень быстро. Помните освобождение Херсона?" – рассказала она.