Российский солдат Морозов рассказал, как зэки из "Вагнера" грабят и унижают российских десантников из 51-го полка 106-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ

Десантники 51-го парашютно-десантного полка ВС РФ начали массово ломать себе руки и ноги из-за издевательств и унижений, которым их подвергают на фронте зеки из "Вагнера".

Об этом рассказал в своем телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Российские десантники пожаловались, что "вагнеровцы" воруют у них гуманитарную помощь, а в случае отказа выполнять прихоти, зеки стреляют десантникам в ноги. Это не украинская пропаганда - это честно рассказал действующий военнослужащий 4-й бригады ВС РФ Андрей Морозов! Потрясающие детали унижений, которым уголовники из "Вагнера" подвергают десантников элитного 51-го парашютно-десантного полка 106-й воздушно-десантной дивизии. Элитные десантники подчинены на фронте обычным зекам и выполняют все их приказы. Судя по тому, что десантники ломают сами себе руки и ноги, прихоти у вагнеровцев очень разнообразные.

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Канал "Нам пишут из Янины" ведет гражданин РФ, военный связист, сержант 4-й мотострелковой бригады ВС РФ на Донбассе Андрей Морозов", - рассказал журналист.