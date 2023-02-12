Папа Римский Франциск призвал не забывать в молитвах о дорогах мира для Украины

Папа Римский Франциск, встречаясь в воскресенье, 12 февраля, с паломниками, призвал к молитве и солидарности с пострадавшими от землетрясения народами и в очередной раз призвал не забывать в молитвах и о страданиях Украины.

Об этом сообщает Vatican News, передает Цензор.НЕТ.

"Дорогие братья и сестры, оставайтесь близкими в молитве и через конкретную поддержку с населением, которое пострадало от землетрясений в Сирии и Турции", - сказал Папа Франциск в своей проповеди из окна Апостольского дворца в Ватикане после молитвы "Ангел Господень" в воскресенье.

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"Молимся за них, не забываем о них, молимся и думаем, что можем сделать для них", - сказал понтифик и добавил: "И не забываем о мученической Украине: пусть же Господь откроет пути мира и даст мужество ответственным ступить на них".