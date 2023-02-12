Пакистан отправил Украине 10 000 ракет для РСЗО "Град", - The Economic Times

Пакистан отправил Украине через Германию реактивные снаряды для РСЗО "Град".

Об этом сообщило индийское издание The Economic Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По словам неназванных источников издания, ракетные боеприпасы для установок "Град" в количестве более 10 000 единиц были отправлены из Карачи в начале февраля и будут доставлены в Украину через порт Эмден в Германии.

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10 января это издание сообщало, что Пакистан отправляет по морю через порт Гданьска боеприпасы для Украины, в том числе снаряды калибра 155 мм. Пакистан же рассчитывал на помощь Украины в модернизации вертолетов Ми-17 советского производства.